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السبت 29 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

مفاجأة في عيار 21.. أسعار الذهب اليوم السبت 29 يوليو 2023

ذهب
ذهب
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استقر سعر جرام الذهب اليوم السبت في مصر، بعد تراجع في بيع وشراء ذهب عيار 21 خلال تعاملات أمس في محلات الصاغة، في الوقت الذي يواصل سعر الذهب عالميا بالدولار ارتفاع في البورصة.

ويباع جرام الذهب عيار 24 صباح اليوم في محلات الصاغة المصرية بسعر 2462 جنيهًا، مقابل 2451 جنيهًا في حالة الشراء.

واستقر جرام الذهب عيار21 بالمصنعية، في الصاغة المصرية صباح اليوم السبت عند سعر 2155 جنيهًا للبيع، و2145 جنيهًا للشراء، وهو العيار الآكثر انتشارًا في مصر.

وسجل سعر الذهب عيار 18 حالة من الأستقرار والهدوء في محلات الصاغة صباح اليوم السبت، ليباع الجرام الواحد حاليًا بـ 1847 جنيهًا، مقابل 1838 جنيهًا للشراء.

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