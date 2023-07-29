أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم السبت 29 يوليو في البنوك

السبت 29/يوليو/2023 - 09:22 ص

استقر متوسط سعر الدولار اليوم السبت 29-7-2023 في البنوك المصرية، عند 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، وفق ما أعلنته البنوك العاملة بالسوق المصرية.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري، 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، اليوم السبت 29-7-2023.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، 30.85 جنيه للبيع، و30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار في بنك مصر، 30.85 جنيه للبيع، و30.75 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك القاهرة

بلغ سعر الدولار في بنك القاهرة، 30.95 للبيع، و30.85 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي

يبلغ سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي، 30.95 للبيع، و30.85 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB نحو 30.95 للبيع، و30.85 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية، 30.95 للبيع، و30.85 جنيه للشراء.

شهادة ادخار دولارية

أعلنا بنكا الأهلي المصري ومصر، إصدار شهادتي ادخار جديدتين بالدولار الأمريكي لمدة ثلاث سنوات، تلبية لرغبات العملاء في توجيه مدخراتهم من العملات الأجنبية، للاستفادة من الفرص الاستثمارية بمصر، من خلال ادخارها في وعاء بعائد مميز، يحافظ على تلك المدخرات وتنميتها، ومنح العملاء المرونة اللازمة لإدارة مدخراتهم وعوائدها.