كلمة الرئيس السيسي أمام القمة الروسية - الإفريقية تتصدر اهتمامات الصحف

السبت 29/يوليو/2023 - 09:07 ص

تصدرت كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام القمة الروسية - الإفريقية التي اختتمت أعمالها أمس بمدينة سان بطرسبرج، والمشاركة في اجتماع حول الوساطة الإفريقية لتسوية الأزمة الأوكرانية، اهتمامات الصحف الصادرة صباح اليوم /السبت/.

فتحت عنوان (الرئيس السيسي يطرح رؤية مصر بشأن الظروف الدولية الراهنة وتعميق التعاون الاستراتيجي).. ذكرت صحيفة (أخبار اليوم) أن فعاليات النسخة الثانية من القمة الروسية - الإفريقية اختتمت أمس بمدينة سان بطرسبرج، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين ورؤساء دول وحكومات قارة إفريقيا.

وأضافت الصحيفة أن الرئيس السيسي أكد، خلال كلمته أمام القمة، أنها تأتي في ظرف دولي بالغ التعقيد ومناخ عام يتسم بدرجة عالية من الاستقطاب والتغيرات التي باتت تمس القواعد الرئيسية التي بنى على أساسها النظام الدولي بمفهومه الحديث، وتقف دولنا الإفريقية في خضم ذلك لتواجه عددا ضخما من التحديات التي لا تؤثر فقط على استكمال مسارها التنموي وإنما تهدد محددات أمنها، وحقوق الأجيال القادمة، وبحيث باتت شعوبنا تتساءل بشكل مشروع عما لدينا من أدوات، وما نقوم به من إجراءات للتصدي لهذه التحديات، وتأمين مستقبل آمن لهم.

وأشارت إلى أن الرئيس السيسي طرح في كلمته أمام القمة رؤية مصر بشأن الظروف الدولية الراهنة، وأهم المحاور التي يجب التركيز عليها كأساس لتعميق التعاون الاستراتيجي.

وحول القمة الروسية - الإفريقية أيضا.. ذكرت صحيفة (الأهرام)- تحت عنوان (السيسي يشارك في اجتماع حول الوساطة الإفريقية لتسوية الأزمة الأوكرانية) - أن الرئيس عبد الفتاح السيسي شارك بمدينة سان بطرسبرج في اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى جانب قادة الدول الإفريقية المشاركين في مبادرة الوساطة الإفريقية لتسوية الأزمة الروسية - الأوكرانية.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي تصريحاته، بأن القادة تابعوا خلال الاجتماع مستجدات المبادرة الإفريقية للوساطة بين روسيا وأوكرانيا، مع تأكيد أن إفريقيا لها مصلحة أساسية في العمل على إنهاء هذا النزاع بالنظر لآثاره السلبية الهائلة على عدد من القطاعات الحيوية، مثل أمن الغذاء والطاقة والتمويل الدولي، حيث تم التوافق على استمرار العمل المكثف على دفع المبادرة الإفريقية من خلال بلورة الآليات اللازمة لتشجيع الجانبين الروسي والأوكراني على الانخراط فيها بشكل إيجابي خلال الفترة المقبلة.

وفي الشأن المحلي.. وتحت عنوان (نتيجة الثانوية العامة غدًا.. ونسبة النجاح 78% بزيادة 3% عن العام الماضي).. ذكرت صحيفة (أخبار اليوم) أن وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي يعتمد مساء اليوم /السبت/ أو مساء غد /الأحد/ على أقصى تقدير نتيجة الثانوية العامة.

وأضافت الصحيفة أن نتيجة هذا العام ستكون مفاجأة، حيث ستصل نسبة النجاح إلى 78% بفارق يزيد على 3% عن العام الماضي.. وعلمت أن عدد الطلاب الحاصلين على مجموع 95% فأكثر نفس عدد العام الماضي.

وأشارت إلى أن من المنتظر أن يبلغ عدد الأوائل 36 طالبا، وسيتصدر الأوائل طلاب المدارس الحكومية، وسيكون عدد الطالبات الناجحات من الأوائل أكثر من الطلاب.

وتحت عنوان (الخارجية: دعم مصر الكامل لمسار الحل الليبي الليبي).. ذكرت صحيفة (الجمهورية) أن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد أكد دعم مصر الكامل لمسار الحل الليبي الليبي، وذلك في إطار متابعة تطورات الإعداد للاستحقاقات الانتخابية في ليبيا وجهود المؤسسات الليبية ذات الصلة، والتفاعلات الدولية المرتبطة بذلك.

وأضافت الصحيفة أن المتحدث باسم "الخارجية" أبرز أهمية احترام دور المؤسسات الليبية عند اضطلاعها بمهامها، دون أي إملاءات أو تدخلات خارجية من أي طرف.. وأشار إلى أن مصر تؤكد على الدور المحوري لمجلسي النواب والدولة وفقًا لصلاحياتهما في اتفاق "الصخيرات" من أجل استيفاء جميع الأطر اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في ليبيا في أقرب وقت.

وتابعت أن السفير أحمد أبو زيد دعا جميع الأطراف الدولية إلى الالتزام بهذه الأسس والمحددات التي لا بديل عنها، واحترام إرادة الشعب الليبي، والملكية الليبية للتسوية، وعدم اتخاذ أية إجراءات من شأنها تجاوز دور المؤسسات، تفاديًا لتعقيد الموقف، وحرصًا على استقرار ليبيا وسيادتها وتحقيقًا لتطلعات الشعب الليبي الشقيق.

وعالميًا.. أشارت صحيفة (الأهرام) - تحت عنوان (غضب فلسطيني وعربي وتنديد دولي باستفزازات بن جفير‬) - إلى استمرار ردود الأفعال العربية والدولية المنددة باقتحام بن جفير وعدد آخر من الوزراء والشخصيات المتطرفة للمسجد الأقصى، فقد حذرت وزارة الخارجية الأردنية من التبعات الخطيرة للخطوة، بينما أدانتها بشدة وزارة الخارجية السعودية، واعتبرتها وزارة الخارجية القطرية انتهاكا سافرا للقانون الدولي والوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس المحتلة، محذرة مجددا من السياسة التصعيدية، التي تتبناها حكومة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأضافت الصحيفة أن وزارة الخارجية التركية أدانت الاقتحام ووصفته بـ "الاستفزازي"، ودعت سلطات الاحتلال لمنع الاقتحامات التي تنتهك قدسية المسجد الأقصى.. وأكد بيان للسفارة الأمريكية في إسرائيل، وقوف واشنطن بحزم مع الحفاظ على الوضع التاريخي القائم فيما يتعلق بالأماكن المقدسة في القدس، مشددة على أن أي عمل أو خطاب من جانب واحد يعرّض الوضع القائم للخطر.

وتابعت أن بريطانيا أعربت عن قلقها من الزيارة الاستفزازية واللغة التحريضية التي استخدمها الوزراء الإسرائيليون في المسجد الأقصى المبارك.. وطالب الاتحاد الأوروبي بإجراء تحقيق في ظروف استشهاد الطفل فارس شرحبيل أبو سمرة (14 عاما) برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة قلقيلية أمس الأول، مؤكدا أن التحقيق يجب أن يضمن المساءلة.

