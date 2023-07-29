واشنطن تعلن مساعدات عسكرية لتايوان بقيمة 345 مليون دولار

السبت 29/يوليو/2023 - 08:58 ص

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، تقديم مساعدات عسكرية لتايوان بقيمة 345 مليون دولار.

وأوضح البيت الأبيض - في بيان أوردته قناة "الحرة" الأمريكية اليوم السبت - أن الرئيس الأمريكي جو بايدن فوض وزير الخارجية الأمريكي السلطة بتوجيه المساعدات التي تشمل التعليم والتدريب العسكري، لمساعدة لتايوان.

وكان وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أشار في منتصف مايو إلى أن تقديم مساعدة كهذه لتايوان من المخزونات الأمريكية بات قيد الدرس. ووفقا لقانون أقره الكونجرس الأميركي، يسمح بسحب ما يصل إلى مليار دولار من مخزونات الولايات المتحدة لتسليح الجزيرة المتمتعة بحكم ذاتي، بهدف معلن يتمثل في كبح أي رغبة توسعية لدى الصين.

ويأتي إعلان البيت الأبيض هذا في خضم انطلاق الحوار مجددا بين الولايات المتحدة والصين، بعد سلسلة زيارات لبكين أجراها كبار المسؤولين الأمريكيين، بينهم وزيرا الخارجية والخزانة أنتوني بلينكن وجانيت يلين والمبعوث الخاص لشؤون المناخ جون كيري.

