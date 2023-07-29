أوكرانيا: تسجيل 27 اشتباكا مع القوات الروسية خلال الـ24 ساعة الماضية

السبت 29/يوليو/2023 - 08:57 ص

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم السبت، تسجيل 29 اشتباكا بين عناصر الجيش الأوكراني والقوات الروسية في مناطق مختلفة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت هيئة الأركان، في بيان، أن قوات المدفعية قصفت 8 مواقع مدفعية روسية ومستودع ذخيرة وآخر للوقود، مشيرة إلى أن سلاح الجو الأوكراني شن، خلال الليلة الماضية، ثلاث غارات على مواقع ارتكاز لقوات روسية وأسلحة ومعدات عسكرية، حسبما ذكرت وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية.

وأوضحت أن القوات الروسية شنت 11 غارة جوية وقصفت أراضي أوكرانية 38 مرة باستخدام أنظمة صواريخ متعددة الإطلاق على مواقع جنود أوكرانيين ومواقع مأهولة بالسكان، مشيرة إلى وجود إصابات بين صفوف المدنيين، بالإضافة إلى هجوم صاروخي على مدينة دنيبرو.

من ناحية أخرى، قال ألكسندر سافتشوك المتحدث باسم المجموعة القتالية الروسية المركزية، إن وحدات مركز مجموعات القتال الروسية قضت على أكثر من 150 جنديا أوكرانيا، بالإضافة إلى استسلام 10 جنود آخرين.

وبحسب سافتتشوك، قضت مدفعية مركز المجموعة القتالية على ناقلة أفراد من طراز BMP ومركبتين مصفحتين و3 شاحنات وأكثر من 150 جنديا، مع استسلام 10 جنود، حسبما ذكرت وكالة أنباء تاس الروسية.

وأكد المتحدث أن القوات الروسية قضت أيضا على دبابة ومدفعين من طراز Msta-B هاوتزر ومدفع D-20 وأسقطت طائرتين بدون طيار وصاروخ هيمارس، مشيرا إلى أن أكثر من 40 جنديا أوكرانيا استسلموا خلال شهر يوليو الجاري.