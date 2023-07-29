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السبت 29 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

ألمانيا.. مصرع 3 أشخاص وإصابة اثنين آخرين في هجوم على مبنيين سكنيين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت صحيفة "بيلد"، نقلا عن القوات الأمنية الألمانية بأن رجلا اقتحم مبنيين سكنيين في بلدة لانغويد بالقرب من أوجسبورج، وأطلق النار على ثلاثة أشخاص وقتلهم وأصاب شخصين، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.

وكتبت الصحيفة: "حوالي الساعة 7:15 مساءً، أطلق رجل النار على ثلاثة أشخاص بمسدس وقتلهم في مبنى سكني في شارع شوبرت شتراسه".

ومن بين الضحايا امرأتان تبلغان من العمر 49 و72 عاما ورجل يبلغ من العمر 52 عاما.

ثم اقتحم الرجل المجهول مبنى آخر مجاورا له، حيث جرح امرأة تبلغ من العمر 32 عاما ورجلا يبلغ من العمر 44 عاما.

وتم اعتقال المشتبه به ويذكر أنه يبلغ من العمر 64 عاما. وما زال الدافع وراء الجريمة غير معروف.

ألمانيا مصرع 3 أشخاص إصابة اثنين آخرين هجوم على مبنيين سكنيين