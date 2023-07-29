فوز عرض «صوت الكلمة» بجائزة أفضل عمل متكامل في «الحسيني التربوي»

فاز العرض المسرحي الذي يحمل عنوان "صوت الكلمة" بجائزة أفضل عمل متكامل وذلك في المهرجان الحسيني التربوي الذي تقيمه المديرية العامة للتربية في محافظة بابل بالعراق.

وقال الدكتور عامر صباح المرزوك رئيس مؤسسة متون للثقافة والفنون والمشرف على العرض في بيان صحفي: "سعيد كثيرًا بفوز العرض خلال المهرجان، حيث أن العمل يناقش قضية مهمة وهي الحق والعدالة والمساواة، وقدمها الأبطال بشكل احترافي من خلال حركات جسدية، وخيال الظل، وأيضا من خلال الشاشة، واستخدام وسائل التكنولوجيا على أكمل وجه".

العرض إخراج على العميدي، وتأليف حسنين الحسيني، مأخوذة عن مسرحية "الحر الرياحي" لعبد الرزاق عبد الواحد، ومسرحية "الحسين ثائرا" للكاتب المصري عبد الرحمن الشرقاوي، من إنتاج مؤسسة متون للثقافة والفنون وكلية الحلة الجامعة.

يشار إلى أن الدكتور عامر صباح المرزوك شارك في مهرجان الحسيني التربوي، كرئيس اللجنة النقدية، وشارك مؤخرا أيضا في مهرجان الرحالة لمسرح الفضاءات المفتوحة بدورته الثانية، الذي أقيم في العاصمة الأردنية عمان.

عرض صوت الكلمة

عرض صوت الكلمة

عرض صوت الكلمة

عرض صوت الكلمة