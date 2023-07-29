أغلقت الأسهم الأوروبية يوم الجمعة، على انخفاض، بعد نتائج متباينة للشركات وإعلان بنك اليابان (المركزي) تعديلًا مفاجئًا لسياسته النقدية.
وانخفض المؤشر ستوكس 600 لأسهم أوروبا بنسبة 0.2 %.
وسجَّل المؤشر داكس الألماني مستوى قياسيًّا خلال التعاملات وحافظ على معظم مكاسبه ليغلق مرتفعًا 0.39 % بعدما أظهرت بيانات أن التضخُّم في ألمانيا عاود الهبوط.
وكان مؤشرا التكنولوجيا وشركات التعدين من بين الأفضل أداءً هذا الأسبوع، حيث ارتفعا 3.6 % و3.4 % على الترتيب.
اقتصاد
الأسهم الأوروبية تغلق على انخفاض
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أغلقت الأسهم الأوروبية يوم الجمعة، على انخفاض، بعد نتائج متباينة للشركات وإعلان بنك اليابان (المركزي) تعديلًا مفاجئًا لسياسته النقدية.
أغلقت الأسهم الأوروبية يوم الجمعة، على انخفاض، بعد نتائج متباينة للشركات وإعلان بنك اليابان (المركزي) تعديلًا مفاجئًا لسياسته النقدية.