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السبت 29 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

الأسهم الأوروبية تغلق على انخفاض

البوابة نيوز
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أغلقت الأسهم الأوروبية يوم الجمعة،  على انخفاض، بعد نتائج متباينة للشركات وإعلان بنك اليابان (المركزي) تعديلًا مفاجئًا لسياسته النقدية.
وانخفض المؤشر ستوكس 600 لأسهم أوروبا بنسبة 0.2 %.
وسجَّل المؤشر داكس الألماني مستوى قياسيًّا خلال التعاملات وحافظ على معظم مكاسبه ليغلق مرتفعًا 0.39 % بعدما أظهرت بيانات أن التضخُّم في ألمانيا عاود الهبوط.
وكان مؤشرا التكنولوجيا وشركات التعدين من بين الأفضل أداءً هذا الأسبوع، حيث ارتفعا 3.6 % و3.4 % على الترتيب.

الأسهم الأوروبية تغلق على انخفاض مؤشرات الأسهم