وزير السياحة التونسي يبحث مع رئيس المنظمة العربية للسياحة سُبل تعزيز التعاون الثنائي

بحث وزير السياحة التونسي محمد المعز بلحسين، مع رئيس المنظمة العربية للسياحة بندر بن فهد آل فهيد سبل تعزيز التعاون بين الوزارة والمنظمة والتطرق إلى مخرجات المنتدى العربي للإعلام السياحي الذي نظمته وزارة السياحة يوم 12 يونيو 2023 بالتعاون مع المنظمة العربية للسياحة واتحاد إذاعات الدول العربية.

وتطرق اللقاء بحسب بيان لوزارة السياحة الليلة الى أهمية تواصل التعاون المشترك للنهوض بالسياحة العربية والتونسية على وجه الخصوص وذلك من خلال العمل على تفعيل توصيات المنتدى العربي للإعلام السياحي والمضي في تنفيذ الاستراتيجية العربية للسياحة وتشجيع الاستثمارات المشتركة في القطاع.

وأكد وزير السياحة على أهمية العمل على توصيات المنتدى العربي للإعلام السياحي، من بينها البرامج التدريبية التي توفرها المنظمة العربية للسياحة للإعلاميين السياحيين ودعوة المؤثرين والإعلاميين بالمجال السياحي إلى الترويج للوجهة التونسية عبر منصاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعبر وزير السياحة عن استعداد تونس، بصفتها عضوا بالمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للسياحة لإقليم المغرب العربي، في دعم التعاون العربي السياحي المشترك وفي تنمية الاستثمارات العربية في هذا المجال.

وأكد على المساعي الحثيثة لبلاده لتقديم ترشحها لنيل لقب "عاصمة السياحة العربية".

ورحب بمقترحات المنظمة للعمل مع تونس عن طريق وزارة السياحة على تجسيم عدد من محاور التعاون وأهمها تطوير الجذب السياحي لبلادنا وإنشاء مركز دولي للأعمال والمؤتمرات، إقامة المهرجان العربي للصناعات التقليدية، وضع خطة عمل لتنمية وتطوير السياحة الريفية.

ودعا الوزير رئيس المنظمة لدعم ملف ترشيح جزيرة جربة لتكون ضمن لائحة التراث العالمي لليونسكو وتطوير الجذب السياحي بالجزيرة حسب توجيهات رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد خلال اللقاء الذي جمعه برئيس المنظمة العربية للسياحة يوم 16 يونيو الماضي.

ومن جهته، ثمن رئيس المنظمة العربية للسياحة الدكتور بندر بن فهد آل فهيد مساهمة تونس المتواصلة في دعم السياحة العربية وذلك من خلال احتضانها لعديد التظاهرات من بينها أيام الطهي العربي يومي 1 و2 فبراير 2023 وتنظيمها للمنتدى العربي للإعلام السياحي، مؤكدا استعداد المنظمة لتنفيذ جملة من البرامج المشتركة والهادفة إلى تطوير السياحة التونسية والاستثمارات في هذا القطاع.

وأكد استعداد المنظمة، في إطار تطوير السياحة العربية البينية، للعمل على تطوير الجذب السياحي للوجهة التونسية وتعزيز الاستثمارات العربية بها خاصة في المجال السياحي والسعي إلى رفع كل العقبات من أجل زيادة تدفق السياح العرب على تونس.

ودعا إلى وجوب متابعة تنفيذ مختلف القرارات المنبثقة عن مجالس وزراء السياحة العرب وعن مختلف اجتماعات رؤساء الدول العربية الهادفة إلى تعزيز وتطوير السياحة العربية البينية وتسهيل إجراءات السفر بين البلدان العربية.