المفوضية الأوروبية توافق على خطة بـ 2.36 مليار يورو لتعزيز الانتقال إلى اقتصاد أخضر بالمجر

وافقت المفوضية الأوروبية، يوم الجمعة، على خطة قدمتها المجر بقيمة 2.36 مليار يورو (أي حوالي 880 مليار فورنت مجري) للاستثمارات المتسارعة في القطاعات الاستراتيجية لتعزيز الانتقال نحو اقتصاد خالٍ من الانبعاثات الضارة، بما يتماشى مع الصفقة الأوروبية الخضراء، وذلك بموجب إطار مساعدة الدول الأعضاء على تجاوز الأزمات المؤقتة، الذي اعتمدته المفوضية في 9 مارس 2023 لدعم التدابير في القطاعات التي تعتبر أساسية لتسريع التحول الأخضر وتقليل الاعتماد على الوقود.



وذكرت المفوضية، في بيان صحفي، نشرته عبر موقعها الرسمي قبل ساعات قليلة، أن المجر أخطرتها، بموجب الإطار المؤقت للأزمة والانتقال، بخطة قيمتها 2.36 مليار يورو (حوالي 880 مليار فورنت هنغاري) للاستثمارات المتسارعة في القطاعات الاستراتيجية لتعزيز الانتقال إلى اقتصاد خالٍ من الانبعاثات.

وأضاف البيان أنه بموجب هذا الإجراء، ستتخذ المساعدة شكل منح مباشرة ومزايا ضريبية. وسيكون الإجراء مفتوحًا للشركات المنتجة للمعدات ذات الصلة، وهي البطاريات والألواح الشمسية وتوربينات الرياح والمضخات الحرارية والمحللات الكهربائية ومعدات استخدام وتخزين الكربون، بالإضافة إلى المكونات الرئيسية المصممة والمستخدمة بشكل أساسي كمدخلات مباشرة لإنتاج هذه المعدات أو المواد الخام الهامة ذات الصلة اللازمة لإنتاجها.

ووجدت المفوضية أن خطة المجر في هذا الشأن تتماشى مع الشروط المنصوص عليها في إطار الأزمة المؤقتة والانتقال. وعلى وجه الخصوص، ستساهم الخطة في تحفيز إنتاج المعدات ذات الصلة للانتقال نحو اقتصاد خالٍ من الانبعاثات في حين سيتم منحها في موعد أقصاه 31 ديسمبر 2025.. بحسب البيان.