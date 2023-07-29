روسيا: مسيرة أمريكية تقترب مجددًا بشكل خطير من مقاتلة "سو-34" روسية في أجواء سوريا

أعلن نائب رئيس مركز المصالحة الروسي أوليج جورينوف، أن مسيرة MQ-9 التابعة للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة اقتربت بشكل خطير من مقاتلة "سو-34" الروسية في محافظة الرقة السورية.

وقال جورينوف - حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الاخبارية اليوم الجمعة -"تم مرة أخرى تسجيل اقتراب خطير لمسيرة MQ-9 التابعة لـ"التحالف الدولي" من مقاتلة "سو-34" التابعة للقوات الجوية الروسية بتاريخ 28 يوليو في تمام الساعة 07.55 على ارتفاع 5000 متر في منطقة قرية نفلة بمحافظة الرقة السورية".

وأشار إلى أن الجانب الروسي يشعر بقلق من "الطبيعة الاستفزازية والعدوانية الواضحة لإجراءات" المسيرات في تعاملها مع القوات الجوية الروسية.