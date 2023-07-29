شاب بكفر الشيخ ينتحر شنقًا بسبب خلافات أسرية

أمرت نيابة مركز دسوق، تحت إشراف المحامي العام لنيابات كفر الشيخ الكلية، بتشريح جثة شاب في العشرين من عمره، عقب العثور عليه منتحرًا في شرفة منزله، وذلك لمعرفة سبب الوفاة ومعرفة كيفية حدوثها.

وأقدم عامل في العشرين من عمره، على إنهاء حياته شنقًا، مساء أمس الجمعة، بسبب مروره بأزمة نفسية سيئة متدليًا من شرفة منزله في قرية النوايجة التابعة لمركز دسوق في كفر الشيخ.

تلقى اللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفر الشيخ إخطارًا من العميد محمد كمال، مأمور مركز شرطة دسوق يفيد بتلقي المركز بلاغًا من أهالي بقرية النوايجة التابعة لدائرة المركز بإقبال المدعو "ماهر.ف.ع.ت"، 21 عامًا، عامل، على إنهاء حياته شنقًا بمنزل أسرته.

انتقل المقدم أحمد عبدالشافي، رئيس مباحث مركز شرطة دسوق، رفقة النقيب أحمد يسري، معاون مباحث المركز، إلى قرية النوايجة محل البلاغ وبالمعاينة والفحص تبين أن الجثة متدلية من شرفة منزل المتوفي معلقًة بالرقبة من خلال حبل ويرتدي صاحبها "تي شيرت أخضر وبنطال جينز أزرق".

وبانتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي الظاهري على الجثة، تبين وجود حز حول الرقبة يتراوح طوله من 7 إلى 10 سنتميترًا،مع وجود كسر بفقرة الرقبة أدي لحدوث قطع في الحبل الشوكي،وتسبب في توقف جميع الأجهزة الحيوية بالجسم، ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة.

وبسؤال والديه وشقيقته، قرروا أن المتوفي يمر بحالة نفسية سيئة،منذ فترة نتيجة خلافات أسرية ولا يتهمون أحدًا بالتسبب في وفاته.

حُرر بذلك المحضر اللازم بالواقعة، وجرى إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.