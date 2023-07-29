بالصور.. حي العجوزة يرفع الإشغالات بكافيهات شهيرة في المهندسين

شنت أجهزة حي العجوزة بمحافظة الجيزة، حملة مكبرة لرفع الإشغالات وإزالة تعديات المحال والمقاهي والكافيهات وذلك لإزالة التعديات على الطرق ورفع الإشغالات من المقاهي والكافيهات والمحلات التجارية، وعدم السماح باستغلال أرصفة المشاة والتسبب في إعاقة سير المشاة وحركة المرور وردع المخالفين ورفع المخالفات وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة باستمرار تكثيف الحملات اليومية على الطرق.

وتم رفع حالات إشغالات متنوعة من كافيهات شهيرة بالمهندسين كراسي وترابيزات وتم مصادرة الشيش وأيضا القيام بالمرور الميدانى لمتابعة الالتزام بمواعيد الغلق وتفعيل حملة ترشيد استهلاك الكهرباء من خلال إضاءة أعمدة إنارة وإطفاء أعمدة اخرى بالتناوب.

أكد محافظ الجيزة على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين للمواعيد الصيفية لغلق المحلات، حيث تبدأ عقوبة مخالفة المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحلات والكافيهات والمطاعم بإنذار كتابى لكل من يخالف القرار، ووفقا للقانون تتم متابعة المخالف لمدة 15 يومًا.