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السبت 29 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

صافرات الإنذار تدوي في كافة أنحاء أوكرانيا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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ظهرت خرائط وزارة التحول الرقمي الأوكرانية دوي صافرات الإنذار في كافة أنحاء أوكرانيا بما في ذلك العاصمة كييف وضواحيها، وذلك تحذيرا من التعرض لغارات جوية روسية، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.

وفي وقت سابق من نهار يوم الجمعة، تم إعلان الإنذار في مناطق بولتافا ودنيبروبيتروفسك وخاركيف

وسمع دوي صافرات الإنذار في كييف مساء يوم الجمعة، وبعد ذلك، سمعت صافرات الإنذار في مناطق تشيركاسي، وتشيرنيجيف، ولفوف، وجيتومير، وكييف وفولين.

وبعد ذلك بوقت قصير شمل دوي الصافرات جميع المناطق الأخرى في أوكرانيا.

صافرات الإنذار أوكرانيا كييف