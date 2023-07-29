محتوياتها تفحمت.. المعمل الجنائي يعاين حريق هائل بشقة سكنية في أوسيم

أمرت جهات التحقيق بالجيزة، بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق نشب داخل شقة سكنية بعقار بالقرب من مصنع دولسي في نطاق مركز أوسيم، وذلك لمعرفة أسبابه وحصر الخسائر الناجمة عنه، كما كلفت المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الحريق.

وتبين بالفحص الذي أجراه خبراء المعمل الجنائي، أن الحريق نشب داخل شقة بالطابق الثاني بمنزل كائن شارع محمد السباعي، وقد أدى إلى تفحم محتواتها، وأن رجال الدفاع المدني تمكنوا بصعوبة من محاصرة النيران، ومنع امتدادها إلى باقي العقار.

كان مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة تلقى إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب بجوار مصنع دولسي.

وعلى الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ٤ سيارات إطفاء تنسيقًا مع مأمور القسم.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة للتحقيق.