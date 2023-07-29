ads
السبت 29 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

البيت الأبيض: نحن لا نشجع أو نسهل ضربات قوات كييف على الأراضي الروسية

جون كيربي
جون كيربي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكد منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض، جون كيربي، في تعليق له على القصف الأوكراني لمدينة تاجانروج الروسية، أن واشنطن لا تشجع أو تساعد في شن ضربات على الأراضي الروسية، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.

وقال كيربي: "لقد أوضحنا أننا لا نشجع أو نسهل الهجمات داخل روسيا".

وأعاد توجيه سؤال حول ما إذا كان الهجوم الصاروخي على تاغانروغ جزءا من الهجوم الأوكراني المضاد المكثف إلى كييف.

وفي وقت سابق اليوم أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الدفاع الجوي الروسي تمكن من اعتراض صاروخ "إس-200" معدّل أطلقته قوات كييف، وتسببت شظاياه بإصابات وتضررت بعض المباني في تاغانروغ بمقاطعة روستوف.

وصرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن "نظام كييف يواصل توجيه الضربات إلى المواقع المدنية".

البيت الأبيض ضربات قوات كييف الأراضي الروسية جون كيربي الهجوم الأوكراني المضاد