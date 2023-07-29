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السبت 29 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

البيت الأبيض ينفي مشاركة العسكريين الأمريكيين في العمليات القتالية بأوكرانيا

البيت الأبيض
البيت الأبيض
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أعلن البيت الأبيض أن العسكريين الأمريكيين لا يشاركون في العمليات القتالية بأوكرانيا ولا يدعمون العمليات العسكرية الأوكرانية، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، خلال مؤتمر صحفي، يوم الجمعة: "بوسعي أن أؤكد لكم أن أحدا لا يشارك في العمليات القتالية ولا يوجد في ميدان القتال مع الجنود الأوكرانيين".

وأضاف كيربي أن "الرئيس أكد بوضوح أن القوات الأمريكية لن تقاتل في أوكرانيا. إنها لم ولن تقوم بذلك".

وأكد كيربي أن العسكريين الأمريكيين موجودون في أوكرانيا لحماية السفارة الأمريكية بكييف ويعملون في جهاز الملحق العسكري، حيث يقومون بمراقبة توريدات المساعدات العسكرية.

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