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السبت 29 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إصابة 10 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى دائري المريوطية

أرشيفيه
أرشيفيه
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أصيب 10 أشخاص في حادث إنقلاب سيارة ميكروباص أعلي وصلة المريوطية من الطريق الدائري القادم إتجاه المعادي بنطاق محافظة الجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود مصابين أعلي وصلة المريوطية من الطريق الدائري القادم إتجاه المعادي بنطاق المحافظة، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الطاره وانقلاب السيارة ونتج عن الحادث إصابة 10 أشخاص جري نقلهم إلي مستشفيات الهرم وأم المصريين لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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