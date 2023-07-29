البطولة العربية.. النصر يتعادل سلبيًا مع الشباب ويمنح الزمالك صدارة المجموعة

انتهت مباراة النصر السعودي ومواطنه الشباب، بالتعادل السلبي، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الجمعة، على استاد مدينة الملك فهد الرياضية، في افتتاح مشوار الفريقين بدور المجموعات للبطولة العربية (كأس الملك سلمان).

وتواجد البرتغالي كريستيانو رونالدو على مقاعد البدلاء، بجانب البرازيلي أندرسون تاليسكا، وشارك النجم البرتغالي مع الدقيقة 60 من عمر اللقاء.

ويتصدر الزمالك المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط، بعد الفوز على الاتحاد المنستيري التونسي برباعية دون رد، وبأتي النصر والشباب، ثالثًا ورابعًا برصيد نقطة واحدة.

وجاء تشكيل النصر السعودي، لبداية المباراة على النحو التالي:

حراسة المرمى: نواف العقيدي

خط الدفاع: نواف بوشل، عبد إله العمري، عبد الله مادو، جيسلان كونان.

خط الوسط: عبد الله الخبيري، خالد الغنام، عبد العزيز العليوة.

خط الهجوم: عبد المجيد الصليهم، عبد الفتاح آدم.