انطلاق أولى حفلات صيف بلدنا في رأس البر في دمياط

شهدت مدينة رأس البر برئاسة المحاسب وليد الشهاوي وإشراف نواب المدينة ؛ إنطلاق أولى احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة بالتعاون مع الوحدة المحلية لمدينة رأس البر تحت عنوان "صيف بلدنا ٣" ، والتي تُقام بمحيط المراكب الديكورية بشارع النيل أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع على مدار شهر ونصف بموسم صيف ٢٠٢٣ حيث تشهد فعاليات المهرجان إقبالاً كبيرًا من المصطافين ورواد المدينة، تأتي الاحتفالات ضمن المهرجانات الصيفية التي تشهدها رأس البر لتقديم أفضل الخدمات للسادة المواطنين خلال موسم صيف ٢٠٢٣.

كما شهدت محافظة دمياط منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة ، توافد الزائرين من مختلف المحافظات على مدينة رأس البر لقضاء عطلة نهاية الأسبوع و الإقبال على الشواطئ وذلك تزامنًا مع الارتفاع المتزايد فى درجات الحرارة، حيث واصلت الوحدة المحلية بالمدينة جهودها لتوفير كافة الخدمات للزائرين وذلك فى إطار توجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، ووفقًا لخطة موسم صيف ٢٠٢٣..

حيث يشار إلى أن فرق الإنقاذ تعمل يوميًا منذ شروق الشمس وحتى الغروب وسط التجهيزات الخاصة بالشواطىء من ٣٣ برج إنقاذ و عدد ٥ خيم لتجميع الأطفال التائهين و ٤ نقاط للاسعاف، هذا إلى جانب المعدات البحرية، فيما وقد نجحت الجهود المبذولة على مدار اليوم من إنقاذ ٦٩ حالة من الغرق وتسليم ٢٠٧ طفل تائه الى ذويهم.

كما تستقبل الساحة المخصصة لرحلات اليوم الواحد ، السيارات الوافدة بشكل دورى ، وانتظمت منظومة العمل بالموقف الخارجى وحركة النقل الداخلية سواء بسيارات الأجرة وفقًا لخطوط السير المحددة لها ، وأيضًا الطفطف والاتوبيسين السياحى بطول شارع بورسعيد.

واصلت الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة جهودها لاطلاق المزيد من المبادرات لاستقبال زائرى مدينة رأس البر وذلك مع تزايد اقبالهم من مختلف المحافظات خلال موسم صيف ٢٠٢٣.

حيث بادرت الهيئة باستقبال الزائرين على بوابتي المدينة وتوزيع زجاجات المياه المثلجة عليهم تزامنًا مع ارتفاع درجات الحرارة، والترحيب بهم داخل المدينة.

شهدت مدينة رأس البر في محافظة دمياط اليوم الجمعة إقبالاً جماهيريا كبيرًا من المصطافين والرواد على البوابات وساحات انتظار سيارات رحلات اليوم الواحد والموقف الخارجي والشواطئ منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة ؛ لقضاء أجازة آخر العام وعطلة نهاية الأسبوع خاصةً مع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وذلك وسط استعدادات مكثفة من الوحدة في كافة المرافق والخدمات لتقديم أفضل الخدمات المواطنين .