اليوم.. «الثقافة» تفتتح فعاليات المهرجان القومي للمسرح في دورته الـ16 بالأوبرا

تفتتح الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، فعاليات الدورة السادسة عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري، في الثامنة والنصف مساء اليوم السبت، 29 يوليو الجاري، بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

تقدم حفل الافتتاح الإعلامية ريهام إبراهيم، ويحل الفنان محمد عادل ضيف شرف الحفل.

يحضر الحفل الدكتور خالد داغر، رئيس دار الأوبرا، والفنان محمد رياض رئيس المهرجان، والمخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، والدكتورة غادة جبارة، رئيس أكاديمية الفنون، ولفيف من قيادات وزارة الثقافة، بالإضافة إلى كوكبة من كبار نجوم الفن.

تحمل هذه الدورة اسم الفنان عادل إمام، وذلك احتفاءً بمسيرته الفنية، وتستمر فعاليات المهرجان حتى 14 أغسطس المقبل.

يشارك في دورة هذا العام 37 عرضًا مسرحيًا لمختلف جهات الإنتاج الحكومية، والخاصة، والمستقلة.

كما يشهد حفل الافتتاح تكريم 10 رموز إبداعية، وذلك تقديرا لمشوارهم الفني والإبداعي، وهم: الفنان صلاح عبدالله، والفنان رياض الخولي، والفنان خالد الصاوي، والفنان أحمد فؤاد سليم، والفنان محمد أبو داوود، والفنان محمد محمود، والفنان رشدي الشامي، والفنان الدكتور سامي عبدالحليم، والكاتب والسيناريست محمد السيد عيد، ومهندسة الديكور نهى برادة.