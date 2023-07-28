الشباب تنفذ فعاليات مبادرة "رواد تحيا مصر"

تواصل وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب (الإدارة العامة للمبادرات الشبابية)، تنفيذ فعاليات مبادرة "رواد تحيا مصر" للتوعية بمخاطر المخلفات الإلكترونية وطرق التداول الآمن لتلك المخلفات، بمركز شباب النجاح بمحافظة البحيرة.

بدأت الدورة التدريبية بالحديث عن التطورات التكنولوجية وأثرها علي حياة الإنسان، وما ينتج عن تلك الأجهزة الالكترونية من مخلفات فيما يعرف بالمخلفات الإلكترونية، كما تم الحديث عن أصناف الأجهزة الإلكترونية والكهربائية وفقا لتصنيف الأمم المتحدة.

وتتضمن الدورات التدريبية التوعية بمخاطر المخلفات الإلكترونية وأضرارها على البيئة، وتوعية القائمين على توليد المخلفات الإلكترونية والكهربائية من القطاعين العام والخاص بكيفية الإدارة البيئية السليمة والتخلص الآمن من تلك المخلفات وأكدت منال جمال بتوجيهات الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أنه سيتم تنفيذ المبادرة في جميع المحافظات داخل مراكز الشباب.