الكشف الطبي المجاني علي 1420 مواطنا بالقافلة الطبية العلاجية بقرية رملة الأنجب

نظمت مديرية الشئون الصحية بالمنوفية، قافلة علاجية مجانية بقرية رملة الأنجب بمركز أشمون ، والتي استمرت على مدار يومين، مع إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوى ، والتأكيد علي أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية ، حفاظاً علي صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

وتم عمل القافلة تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان ، واللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية ، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد جمال عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالمنوفية ، وإشراف ومتابعة الدكتورة الشيماء شفيق نجدي منسق القوافل بالمنوفية ، وبحضور الدكتورة شيماء دنيا مدير إدارة أشمون الصحية ، والدكتورة عزة العيسوى نائب مدير الإدارة .

وصرحت الدكتورة الشيماء شفيق منسق عام القوافل العلاجية بالمنوفية ، بأن القافلة اشتملت على (10) عيادات متخصصة باطنة ١، باطنة ٢، أطفال ١، أطفال ٢، جراحة، جلدية، نساء وتوليد، تنظيم أسرة، رمد، وأنف وأذن وحنجرة، هذا بالإضافة إلى معمل للتحاليل الطبية وجهاز أشعة حديث، وصيدلية لصرف العلاج بالمجان للمرضى المترددين على العيادات.



وأضافت منسق القوافل، بأنه تم توقيع الكشف الطبي المجاني على (1420) مواطن من أهالي القرية، كما تم إجراء الفحوصات المعملية ل (220) حالة، والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط ل (115) حالة، وتقديم خدمات الأشعة لإجمالي (25) حالة، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل (25) حالة تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل (10) ندوات توعوية صحية و تثقيفية لأهالي القرية لتوعيتهم من إنتشار الأمراض الفيروسية وأهمية تلقي لقاحات فيروس كورونا وجرعاته التنشيطية وتصحيح المفاهيم المغلوطة حول فعالية ومأمونية تلقي اللقاح .

من جهته قدم وكيل الوزارة الشكر لمنسق القوافل العلاجية، وجميع الفرق الطبية وجميع المشاركين في هذا العمل لخدمة المرضي والمواطنين بالمحافظة .