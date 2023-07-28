كتيبة الإعدام.. عكاشة والسويس

الجمعة 28/يوليو/2023 - 11:14 م

اختص الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة السويس وأبناء شعبها صاحب التاريخ الوطني حيث كتب أسامة أنور عكاشة رواية هامة عن أبناء السويس الأبطال بفيلم "كتيبة الإعدام ".

ويطل علينا يوم 27 يوليو فى مثل هذا الشهر مناسبة ميلاد الكاتب الروائي أسامة أنور عكاشة أحد أهم المؤلفين وكتاب السيناريو فى الدراما المصرية وبخاصة المسلسلات التليفزيونية بجانب عدد مهم من الروايات التي قام بتأليفها وتحولت الى أفلام سينمائية ومسلسلات ومسرحيات ستظل تلك الأعمال خالدة بسبب جودتها وارتباطها بالواقع المصري.

حيث غاص فى أعماق أبناء السويس الباحثين عن الثأر من العدو الاسرائيلي والرافضين للخيانة الوطنية.. وقد كشف فيلم "كتيبة الاعدام" عن معاني عميقة فى الوطنية لابناء السويس.

تبدأ الأحداث داخل الفيلم بمدينة السويس فى أحد أيام الصمود فترة حرب الاستنزاف وأثناء حصار السويس فى أكتوبر 1973 حيث راح العدو الاسرائيلي عن طريق بعض عملائه بجمع المعلومات عن رجال المقاومة الذين رفضوا هجر المدينة وعن طريق أحد عملاء العدو الاسرائيلي " فرج الأكتع ".

عرف الإسرائيليون أن "سيد الغريب" صاحب أحد الأفران البلدية فى السويس هو الرجل الذي جمع والتف حوله رجال المقاومة من ابناء السويس.

فوضع العدو الاسرائيلي خطة عن طريق عميلهم "الاكتع" للتخلص من سيد الغريب وابنه والآخرين أثناء الليل ونجحت الخطة حيث تم قتل سيد الغريب وبعض أفراد المقاومة ولم يبقي حيًا سوي "حسن عز الرجال "

لكن الشبهات كما يحكي الفيلم تحوم حول "حسن" ويتم اتهامه بالتواطؤ مع العدو الاسرائيلي لقتل سيد الغريب واخرين والاستيلاء على المبالغ المالية التى كانت تخص مرتبات قوات الجيش الثالث التى كان سيقوم بتوصيلها "سيد الغريب" الى رجاله لكن ليس معه اي دليل على البراءة.

ويتم سجن حسن عز الرجال 14 عامًا يخرج بعد قضاء فترة العقوبة ولديه أمل واحد أن يبحث عن ابنه الوحيد "هاني" ليثبت براءته، لكن لا يجد زوجته او ابنه، وعلى الجانب الآخر تبحث "نعيمة" ابنة سيد الغريب عن قتلة ابيها.

وتلاحق الشرطة حسن عز الرجال حيث يقوم الضابط "يوسف" بضرب حسن ولكن لا يعترف بشئ فى النهاية.

وتعرف "نعيمة" أن "الاكتع" الذي كان يعيش فى السويس عين العدو الاسرائيلي على رجال المقاومة كان سببًا فى موت الشهيد سيد الغريب وابنه وقد حصل على ثمن خيانته من اموال الجنود وأصبح "الأكتع" من كبار رجال الاعمال ومعروفًا باسم "عزام ابو خطوة" صاحب المولات التجارية.

ويتأكد الضابطان يوسف وكمال من براءة حسن عز الرجال ويقفان الى جانبه والى جانب "نعيمة" الباحثة عن قتلة ابيها واخيها وفى لحظة واحدة يطلق الاربعة "حسن ونعيمة" والضابطان "يوسف وكمال" رصاص مسدساتهم على العميل الخائن "الاكتع" الذي باع رجال المقاومة للإسرائيليين.

الفيلم اخرجه عاطف الطيب عام 1989 وكان أبطاله الفنانين نور الشريف – معالي زايد – ممدوح عبد العليم – شوقي شامخ – سلوى خطاب – عزيزة راشد – احمد خليل – علا رامي وعبد الله مشرف .

لقد كشفت الرواية وسيناريو الفيلم للأديب أسامة أنور عكاشة مدى تقديره للسويس وابنائها الوطنيين تقديرًا لأدوارهم الوطنية عبر تاريخ المحافظة الوطني.

عمومًا ستبقي أعمال أسامة أنور عكاشة خالدة مدى عمقها وارتباطها وصدقها مع الواقع.

ولعل الذاكرة الوطنية تذكر أبرز أعمال هذا المؤلف منها "الشهد والدموع – ليالي الحلمية – ارابيسك – المشربية – ضمير ابلة حكمت " وغيرها من مسلسلات هامة منها " عصفور النار – ابو العلا البشري – الرايا البيضاء – زيزنيا – أميرة فى عابدين وامرأة فى زمن الحب "

وغيرها من الأفلام الهامة منها "تحت الصفر – الهجامه – دماء على الاسفلت – الطعم والسنارة والاسكندراني"، ومن الأعمال المسرحية "البحر بيضحك ليه – القانون وسيادته – والناس اللى فى التالث ".

ويبقي التقدير للروائي الجميل اسامة انور عكاشة فى تاريخ ميلاده وتقدير خاص من ابناء السويس.