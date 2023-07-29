أميرات الإرهاب| «نادين» العائدة من ألمانية.. وقصة انضمامها لداعش. ومشاركتها في العمليات الإرهابية بالعراق

- تواجه تهم الاحتجاز القسري للنساء والإبادة الجماعية للإيزيديين

- حولت منزلها فى العراق إلى بيت ضيافة لنساء التنظيم وتجنيدهن

- توقفت عن دراستها لعلوم الكمبيوتر.. والتقت زوجها إبراهيم ن. فى سوريا.. وتزوجا بموجب الشريعة الإسلامية

تواجه عائدة ألمانية من داعش تدعى نادين. ك. تهم ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية للايزيديبن؛ وذلك أمام المحكمة الإقليمية العليا في كوبلنز. حيث بدأت المحاكمة في ١١ يناير ٢٠٢٣، الادعاءات ضد نادين ك. جوهرية. واتهمها المدعي العام الاتحادي الألماني بالعضوية في منظمة إرهابية أجنبية بالاقتران مع المساعدة والتحريض على الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، والمساعدة والتحريض على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، فضلا عن انتهاك قانون مراقبة الأسلحة الحربية. كما شمل سلوك نادين ك. المساعدة والتحريض على الاعتداء الجنسي أو الإكراه الجنسي أو الاغتصاب. و(الاستغلال من خلال) الحرمان من الحرية.

المحكمة

في يوم صيفي حار في يونيو ٢٠٢٣، كانت قاعة المحكمة في المحكمة الإقليمية العليا في كوبلنز مكتظة. وقد حضر صحفيون وطنيون ودوليون ومراقبون من المنظمات اليزيدية وضباط شرطة سريين وعائلة المتهمة وأصدقاؤها جميعا لسماع الحكم ضد العائدة نادين ك. ويقف جميع المشاركين والمراقبين بينما تقرأ رئيسة المحكمة القاضية مارتينا كولماير الحكم بصوت عال بعد ٣٠ يوما من المحاكمة: تسع سنوات وثلاثة أشهر في السجن لجملة أمور منها العضوية في منظمة إرهابية أجنبية، وانتهاك قانون مراقبة الأسلحة الحربية، والجرائم ضد الإنسانية عن طريق الاسترقاق، والحرمان من الحرية، والاضطهاد، فضلا عن المساعدة والتحريض على الإبادة الجماعية. وإذا تم تأكيد ذلك عند الاستئناف، فسيكون هذا ثاني أطول حكم بالسجن لامرأة عائدة في ألمانيا حتى الآن. ولكن هناك العديد من الجوانب الأخرى التي تجعل قضية نادين ك. مثيرة للاهتمام بشكل خاص وتستحق تسليط الضوء عليها.

بيت ضيافة نسائي

كما وجدت المحكمة نادين ك. مذنبة باستضافة العديد من نساء داعش الألمانيات مع زوجها في منزلهما في الموصل. ومن المثير للاهتمام أن القضاة جادلوا بأنه "لا يهم" ما إذا كان منزل نادين ك. هو بيت ضيافة رسمي لنساء داعش، وهو ما يسمى مدى. أدت فيلا الزوجين نفس الوظيفة: استضافة نساء داعش العازبات اللواتي لم يسمح لهن بالعيش بمفردهن إما لأنهن مطلقات أو لأن أزواجهن كانوا في مهمة تدريبية أو قتالية أو تم احتجازهم أو وفاتهم.

مستنقع الأدلة

وأخيرا، تمت تبرئة نادين ك. من تهم تتعلق بارتكاب جريمة حرب ضد الممتلكات. وقالت المحكمة إنه في حين أن جميع المعلومات المتاحة تشير إلى أن الزوجين قد "نهبا" بالفعل فيلتهما في الموصل من أصحابها الأصليين، إلا أنه لا توجد أدلة كافية لإثبات ذلك. وكان الدفاع قد شدد على هذا النقص في الأدلة خلال بيانه الختامي. اعتراف المحكمة بأنهم "لا يعرفون" هو علامة إيجابية. وفي عدة حالات أخرى، أدينت العائدات بارتكاب جرائم حرب ضد الممتلكات. وكان محامو الدفاع قد جادلوا بأن اتهاما بارتكاب مثل هذه الجريمة الخطيرة المدعومة بمثل هذه الأدلة القليلة لم يكن ليؤدي أبدا إلى إدانة إذا ارتكب هذا الفعل في ألمانيا وليس في سوريا أو العراق.

والواقع أن الأدلة هي أحد أكثر الجوانب تحديا في محاكمة العائدين في بلدهم الأصلي. وعلى غرار العديد من القضايا الأخرى، كانت شهادات الشاهدة الأيزيدية والمدعي المشارك نافين آل ك. حاسمة في بناء التهم وإدانة نادين ك. ومع ذلك، لا يزال الوصول إلى أدلة أكثر موضوعية في حالات العائدين صعبا للغاية، على سبيل المثال إثبات دفع الإيجار أو المشاركة الفعلية في القتال بعد التدريب. بالنسبة للدفاع، فإن الوصول إلى الأدلة التي قد تبرئ المدعى عليها أكثر صعوبة. طلب محامو نادين ك. الاستماع إلى العديد من نساء داعش (السابقات) كشاهدات، مما قدم مجموعة منفصلة من الطعون. فعلى سبيل المثال، لا يمكن إجبار امرأة فنلندية على الحضور للإدلاء بشهادتها في محكمة ألمانية ولا يمكن العثور على امرأة ألمانية أخرى.

الوقوع في الحب والانضمام إلى داعش

افتراض البراءة حتى تثبت الإدانة هو مبدأ قضائي أساسي. ومع ذلك، بناء على المعلومات المقدمة في المحكمة حتى الآن، ظهر جدول زمني للأحداث. ولدت نادين ك. ٣٧ عاما، في إيدار أوبرشتاين، راينلاند بالاتين. بسبب الصعوبات المالية، توقفت عن دراستها لعلوم الكمبيوتر وبدأت العمل في وظائف الرعاية والخدمات عندما التقت بزوجها المستقبلي بموجب الشريعة الإسلامية إبراهيم ن. ع. من سوريا. وبحسب ما ورد، اكتسب إبراهيم ن. أ. شهرة خلال الثورة السورية، حيث قام برعاية أعضاء المعارضة الجرحى. ومع ازدياد مخاطر أنشطته في سوريا، زيف وفاته وهرب إلى أوروبا. بعد لقاء إبراهيم ن. و.، اعتنقت نادين ك. الإسلام استعدادا لزواجهما بموجب الشريعة الإسلامية. ويبدو أن ارتباطها العاطفي بإبراهيم ن. و. وكذلك تطرفها من خلال استهلاك المواد على الإنترنت أدى إلى قرارها بمتابعته عندما سافر إلى تركيا في أواخر عام ٢٠١٤. من المفترض أنه بعد عبور الحدود إلى سوريا، انضم الزوجان إلى داعش، وعاشا في عدة منازل في العراق وسوريا، وأنجبا طفلين. بينما بقيت نادين ك. في المنزل، عمل إبراهيم ن. أ. كطبيب وتزوج عدة نساء أخريات. بقيت العائلة مع داعش حتى النهاية واعتقلتها القوات الكردية أثناء محاولتها الفرار من الباغوز في ربيع ٢٠١٩. وبحسب ما ورد، لا يزال إبراهيم ن. أ. رهن الاحتجاز في شمال شرق سوريا. أعيدت نادين ك. وأطفالها إلى وطنهم في مارس ٢٠٢٢.

بعد عودتها، اعتقلت السلطات الألمانية نادين ك. واتهمتها بالعضوية في داعش. وهي متهمة أيضا، من بين أمور أخرى، بالمساعدة والتحريض على استعباد واستغلال واغتصاب نافين الك، وهي امرأة يزيدية، بين عامي ٢٠١٦ و٢٠١٩.

دور ألمانيا الريادي

إن دور نادين ك. المحتمل في الإبادة الجماعية لليزيديين هو أحد الجوانب المركزية للمحاكمة. ويؤكد مرة أخرى على دور ألمانيا الرائد في محاكمة أعضاء داعش من الذكور والإناث على الجرائم المرتكبة ضد اليزيديين منذ صيف عام ٢٠١٤ فصاعدا. على سبيل المثال، في نوفمبر ٢٠٢١، أدانت محكمة ألمانية أول عضو ذكر في داعش بتهمة الإبادة الجماعية، وفي يوليو ٢٠٢٢، أدينت أول عائدة ألمانية بتهم من بينها المساعدة والتحريض على الإبادة الجماعية. في يناير ٢٠٢٣، اعترف البرلمان الألماني بالجرائم المرتكبة ضد المجتمع الأيزيدي على أنها إبادة جماعية. ورأى ممثلون عن الجالية اليزيدية في ألمانيا – وهي الأكبر خارج العراق – أن هذه "إشارة قوية ومهمة للغاية". وتعترف السلطات الألمانية بشكل متزايد بالدور الذي لعبته المرأة في ارتكاب هذه الإبادة الجماعية، وقد استخدمه المدعون العامون لدعم التهم الموجهة إلى العائدات بالعضوية في منظمة إرهابية. حتى الآن، أدينت خمس نساء (على الأقل في الدرجة الأولى) بارتكاب جرائم ضد اليزيديين في ألمانيا. كما بدأت محاكمة مرتكبي هذه الجرائم في بلدان أوروبية أخرى، مثل فرنسا أو هولندا.

تفاصيل الإبادة الجماعية

خلال إجراءات المحكمة في كوبلنز، قرأ القضاة بصوت عال نتائج التحقيق الهيكلي الألماني بشأن جرائم داعش الدولية. إن التفاصيل التي لا تطاق للإبادة الجماعية اليزيدية - روايات عن إطلاق النار على الرجال، واستعباد النساء والأطفال واغتصابهم، وقوائم المقابر الجماعية، والأضرحة المدمرة، ويأس وعار الناجين - تتناقض مع لهجة القضاة المحايدة. بعد بضعة أيام، شهدت ليونورا م. - صديقة نادين ك. التي التقت لفترة وجيزة بنافين الك.، الناجية الإيزيدية - ونافين آل ك. هي مدع مشارك في القضية وسافرت إلى ألمانيا من العراق للإدلاء بشهادتها. وفقا لشهادتها، كانت هي وعائلتها سعداء قبل هجوم داعش. خلال استجوابها المفصل، وصفت نافين الك كيف تم القبض عليها هي وغيرها من النساء والفتيات الأيزيديات، وبيعهن بالمزاد العلني، وإجبارهن على اعتناق الإسلام.

وأثناء احتجازها في مخيم السبي، كشفت نافين الك أخيرا عن نفسها كإيزيدية لصحفي بريطاني وتم لم شملها مع عائلتها. حتى اليوم، تعاني من آلام الظهر والكوابيس. ومع ذلك، كانت مصممة على الإدلاء بشهادتها في الإجراءات ضد نادين ك. وشددت على أنها ولدت أيزيدية وستموت كأيزيدية، متحدية هدف داعش المتمثل في تدمير المجتمع اليزيدي من خلال، التحول القسري والقتل والاغتصاب.

مساهمات الناجين

مساهمات الناجين الإيزيديين حاسمة في المحاكمات ضد أعضاء داعش لضمان المساءلة عن جرائمهم. ولكن لا تزال هناك تحديات كثيرة. لا يحتاج الشهود المحتملون والمدعون المشاركون فقط إلى تحديد مكانهم والاستعداد للإدلاء بشهادتهم في محكمة ألمانية. يجب ضمان الدعم النفسي والاجتماعي الكافي قبل المحاكمة وأثناءها وبعدها، ويجب على الأقل ترجمة الأحكام إلى اللغة الإنجليزية. خلال شهادة نافين الك. أصبحت الاختلافات اللغوية والثقافية والقانونية واضحة. يهدف الإصلاح المقترح - وإن كان مثيرا للجدل - للقانون الجنائي الدولي (VStGB) إلى معالجة بعض هذه القضايا.