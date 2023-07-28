مجموعة الزمالك.. النصر يتعادل سلبيًا مع الشباب في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول بين النصر السعودي ومواطنه الشباب، بالتعادل السلبي، في المباراة التي تجمع بينهما الآن، على استاد مدينة الملك فهد الرياضية، في افتتاح مشوار الفريقين بدور المجموعات للبطولة العربية (كأس الملك سلمان).

ويتواجد البرتغالي كريستيانو رونالدو في التشكيل الأساسي للعالمي، حيث يجلس على مقاعد البدلاء، بجانب البرازيلي أندرسون تاليسكا.

يأتي تشكيل النصر السعودي على النحو التالي:

حراسة المرمى: نواف العقيدي

خط الدفاع: نواف بوشل، عبد إله العمري، عبد الله مادو، جيسلان كونان.

خط الوسط: عبد الله الخبيري، خالد الغنام، عبد العزيز العليوة.

خط الهجوم: عبد المجيد الصليهم، عبد الفتاح آدم.