وزير الخارجية الهندى يؤكد أهمية مواجهة الدول التي تدعم الإرهاب

أكد وزير الخارجية الهندي إس. جايشانكار، اليوم الجمعة، أهمية مواجهة الدول الأساسية التي تدعم الإرهاب.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الوزير الهندى خلال المنتدى "الهندي/ الياباني" لعام 2023، الذى عقد اليوم في العاصمة الهندية نيودلهي، وقال الوزير الهندى إن هناك بعض التحديات الهامة في العالم، من بينها على سبيل المثال قضية الانتشار النووى الصاروخي ومشكلة الإرهاب، وإننى أعتقد أنه من المهم معالجة الأسباب الأساسية للارهاب ومواجهة الدول الأساسية التي تدعم الارهاب، ومن المهم أيضا أن تتعاون الهند واليابان لمواجهة هذا الارهاب".

وشدد وزير الشئون الخارجية الهندى قائلا: "إن الوضع لايتطلب معالجة السبب الرئيسى للارهاب فقط، بل يتطلب أيضا مواجهة الدول الأساسية التي تشكل هذا الخطر، "ولكنه لم يحدد أيا من هذه الدول بالاسم، وتطرق الوزير الهندي إلى موضوع الحوار الأمني الرباعى بين الهند واليابان والولايات المتحدة واستراليا، حيث أعرب عن تفاؤله بشأن مستقبل هذا الحوار، بوصفه طريقة جديدة للعمل تتسم بالمرونة والانفتاح..

وأوضح قائلا:"إن كل اجتماع يعقد فى إطار هذا الحوار يعتمد على جدول أعمال يحدد قضايا لبحثها، وهناك الكثير من الأفكار يتم طرحها للمناقشة وإنني أعتقد أن هذه الطريقة الجديدة للعمل تتسم بالمرونة والانفتاح وأنها طريقة مناسبة لبحث مستقبل الشراكات الهامة بين دول الحوار الأمنى الرباعي".

وأشار وزير الشئون الخارجية الهندى إلى أن الحوار الأمني الرباعى كان قد استؤنف عام 2017، وأنه يتزايد قوة خلال كل اجتماع ويتناول قضايا عملية من بينها قضايا التكنولوجيا الحساسة والناشئة والوعى البحرى والمساعدات الانسانية والاغاثة وقت الكوارث على سبيل المثال لا الحصر.