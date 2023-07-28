رئيس الكونغو يدعو إلى إنهاء الصراع القائم في أوكرانيا

دعا رئيس جمهورية الكونغو "برازافيل" دينيس ساسو نجيسو، اليوم الجمعة، إلى إنهاء النزاع في أوكرانيا.

وقال ساسو نجيسو، في الجلسة العامة للقمة الروسية الإفريقية في نسختها الثانية المنعقدة في سانت بطرسبرج، "أدعو مرة أخرى إلى إنهاء الصراع الروسي الأوكراني".. بحسب ما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية. كما أضاف: "أن المبادرة الإفريقية تستحق أكبر قدر من الاهتمام ولا ينبغي الاستهانة بها. ولهذا السبب أؤيد ما قاله الرئيس بوتين بشأن هذه القضية".

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الجلسة العامة للقمة الروسية الأفريقية لليوم التاني، احترامه للمبادرة الإفريقية بشأن أوكرانيا وأنه سيدرسها بعناية.

يُشار إلى أن المبادرة الإفريقية هي مبادرة اتخذتها القارة السمراء لتسوية مبدئية للصراع الحالي بين موسكو وكييف، ويقود المبادرة رؤساء 6 دول إفريقية هي: مصر وجنوب أفريقيا وجزر القمر والرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي والسنغال وزامبيا وأوغندا.

يُذكر أن القمة الروسية-الإفريقية عُقدت لأول مرة تحت شعار "من أجل السلام والأمن والتنمية" في منتجع سوتشي الروسي على البحر الأسود في أكتوبر 2019.

جدير بالذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعرب في وقت سابق عن أمله في أن تساعد القمة التي تعقد حاليا في مدينة سانت بطرسبرج في تعزيز العلاقات الودية التقليدية لبلاده مع جميع الدول الإفريقية.