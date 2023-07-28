اقرأ غدا في "البوابة".. رسائل قوية من الرئيس السيسى أمام القمة الروسية الأفريقية

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ السبت 29 يوليو 2023، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

رسائل قوية من الرئيس السيسى أمام القمة الروسية الأفريقية

مصر رائدة وسباقة فى انتهاج مسار السلام.. سلام الأقوياء القائم على الحق والعدل

الدول الأفريقية تنشد السلم والأمن.. وتبحث عن التنمية المستدامة التى تحقق مصالح شعوبها أولًا

طائرة هجومية جديدة.. كوريا الشمالية: يمكنها مهاجمة أهداف على الأرض أو البحر

المصائب تتوالى على ترامب.. يواجه اتهامات جديدة في قضية الوثائق السرية

جرائم حوثية.. تقرير حقوقى يرصد اختطاف 324مدنيا باليمن

الجنرال تشيانى يعلن نفسه رئيسا لمجلس انتقالى فى النيجر

بن غفير عدو السلام.. مسلسل ل ينتهى من استفزاز المسلمين والعرب فى فلسطين المحتلة

رفض للخطة الفرنسية.. مهمة لودريان الثانية فى لبنان تنتهى بالفشل