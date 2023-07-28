غدا .. إمام عاشور ونجوم المنتخب يشاركون في بطولة تأبين والد بوبو بالشرقية

يقام غدا السبت نهائي بطولة مركز شباب بني حسن ، بمركز اولاد صقر بمحافظة الشرقية ،والمقامة علي روح والد لاعب المنتخب القومي ونادي فيوتشر محمد رضا بوبو ، بمشاركة عدد كبير من نجوم الكرة المصرية .

وأعلنت اللجنة الفنية للبطولة التي يترأسها لاعب منتخب مصر السابق علي عفيفي ، انه تم توجيه الدعوة لعدد كبير من نجوم الدوري ، والذين اعلنوا ترحيبهم الكبير وحرصهم علي المشاركة في نهائي بطولة تأبين الحاج رضا ابو الفتوح والد اللاعب محمد رضا بوبو .

وقال الكابتن تامر السيد رئيس اللجنة المنظمة ، ان الكابتن عبدالظاهر السقا ونجمي النادي الأهلي امام عاشور وأكرم توفيق والنجم مهند لاشين لاعب المنتخب القومي ونادي فيوتشر سيشارك ايضا في نهائي البطولة لافتا إلى أن اللجنة المنظمة ستكشف عن العديد من المفاجآت خلال الساعات القليلة المقبلة .

ويواجه فريق مركز شباب المشاعلة في المباراة النهائية مركز شباب الغابة في واحدة من اللقاءات التي ينتظرها عشاق الساحرة المستديرة في محافظة الشرقية نظرا لوجود عدد من لاعبي أندية الدرجة الأولى في صفوف الفريقين .

يذكر أن اللجنة المنظمة للبطولة تضم كلا من الكابتن الكبير تامر السيد رئيس اللجنة ومحمد علي النجار رئيس لجنة التحكيم ومحمد السيد المتحدث الإعلامي وعبداللطيف الدوماني رئيس لجنة التعليق ومنسق البطولة بشرى أبو السعود والكابتن علي عفيفي رئيس اللجنة الفنية للبطولة