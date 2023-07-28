عميد كلية اللاهوت الإنجيلية يستقبل 40 مشاركًا في العمل المسكوني

استقبل الدكتور القس صموئيل رزفي، عميد كلية اللاهوت الإنجيلية في القاهرة، وفدًا من 40 مشاركًا من عمداء وقيادات دينية عن مختلف الكنائس وعن مجلس الكنائس العالمي ومجلس كنائس الشرق الأوسط، وطلاب من أعضاء رابطة كليات اللاهوت بالشرق الأوسط الأتيما A.T.I.M.E.

أكّد رزفي على أهمية المشاركة في العمل المسكوني لتجسيد الشهادة المسيحية في الكنيسة والمجتمع. كما عبر عن سعادته بتلك الزيارة، موضحًا أن كلية اللاهوت الإنجيلية واحدة من أعرق مؤسسات التعليم اللاهوتي في الشرق الأوسط، وتهدف إلى إعداد وتأهيل وتدريب قسوس وخدام وقيادات للكنيسة الإنجيلية المشيخية والكنائس المختلفة في مصر والعالم العربي، والجاليات العربية في الخارج، ليكونوا مؤهلين لخدمة الكنيسة والمجتمع، في شهادة لملكوت الله. ثم عرّف الوفد بأن الكلية تقدم 8 برامج أكاديمية منها 5 برامج معتمدة من هيئة (European Council for theological education (ECTE

ثم تعرف الزّوار على مكتبات الكلية التي تضم أكثر من 73,000 كتابًا. وزيارة مراكز الكلية، مركز دراسات مسيحية الشرق الأوسط، ومركز الكنيسة والمجتمع، ومركز مرثا روي للعبادة، ومبنى ضيافة الكلية والاستديو.

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