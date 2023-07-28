البطولة العربية.. الوحدة يضرب الكويت بثنائية في 5 دقائق

فاز فريق الوحدة الإماراتي، الذي يقوده فنيًا المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، على نظيره الكويت الكويتي بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الجمعة على ملعب استاد مدينة الملك سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات من بطولة كأس الملك سلمان للأندية (البطولة العربية) 2023.

وقاد موسيماني، الوحدة حقق انتصار ثمين على الكويت بهدفين من لاعبيه في 5 دقائق فقط، قبل أن يقلص الفريق الكويتي النتيجة بهدف في الدقيقة الثانية من الوقت بدل من الضائع.

كان الشوط الأول، انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، حتى جاءت الدقيقة 73 من زمن اللقاء، التي شهدت افتتاح التسجيل عن طريق سهيل المنصوري الذي تقدم للوحدة بهدف، قبل أن يعزز جواو بيدرو فوز الفريق الإماراتي بهدف في الدقيقة 77، ليحرز أحمد الضفيري هدفًا لصالح الكويت في الدقيقة 90+2، لتنتهي المباراة بنتيجة 2-1.

وتحتضن المملكة العربية السعودية، أهم مسابقة عربية تجمع الأندية العربية خلال الفترة من 27 يوليو حتى 12 أغسطس من العام الجاري.

ويتواجد الوحدة الإماراتي رفقة الكويت الكويتي في المجموعة الرابعة من البطولة العربية، بجانب الرجاء المغربي وشباب بلوزداد الجزائري.

بتلك النتيجة، يتصدر الوحدة جدول ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، بالتساوي مع الرجاء الذي فاز على شباب بلوزداد بنفس النتيجة، ليحتل الأخير المركز الثالث ويتذيل الكويت الترتيب وكلاهما بلا نقاط.