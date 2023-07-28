أول تعليق من أسوريو بعد فوز الزمالك على الاتحاد المنستيري برباعية

أعرب خوان كارلوس أسوريو، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، سعادته، بالفوز العريض الذي حققه فريقه اليوم الجمعة، على نظيره الاتحاد المنستيري التونسي، برباعية دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، على استاد مدينة الملك فهد الرياضية، في افتتاح مشوار الفريق بالبطولة العربية.

وأكد أسوريو، في المؤتمر الصحفي، عقب المباراة أن الاتحاد المنستيري يضم لاعبين جيدين ولكن الفريق لا يزال في مرحلة البناء، مشيرًا إلى أن الفريق جيد من الناحيتين الفردية والبدنية وسيتحسنون في المستقبل.

وأضاف المدير الفنى للزمالك، إنه رغم تسجيل 4 أهداف إلا أن عناصر فريقه أضاعوا العديد من الأهداف المحققة لزيادة النتيجة النهائية للمباراة، قائلاً: "تركيزنا كان على الضغط العالي على فريق الاتحاد المنستيري وإجبارهم على لعب الكرة العالية التي نتفوق فيها".

وتابع: "لعبنا اليوم بأربعة لاعبين في الخط الخلفي لاسيما الإمكانات المميزة التي يمتلكها حمزة المثلوثي في اللعب في أكثر من مركز ومنح أحمد فتوح حرية الحركة في وسط الملعب.. أركز دائماً على منح "زيزو" حرية الحركة في الجانب الهجومي لاسيما إمكاناته العالية في صناعة وتسجيل الأهداف بكافة الأشكال".