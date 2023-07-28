3 لجان مجهزة لامتحانات الدور الثانى للدبلومات الفنية بالوادي الجديد

أكد سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالوادى الجديد ، انتهاء الاستعدادات لإجراء امتحانات الدور الثانى للدبلومات الفنية 2022_2023م والتى تنطلق غدا السبت.



ولفت وكيل تعليم الوادي الجديد إلى تجهيز 3 لجان لاستقبال الطلاب والمقرر عقد الامتحانات بها فى جميع الإدارات التعليمية مع توفير كافة الاحتياجات اللازمة لسير منظومة العمل بكل دقة وانضباط، وهي لجنة مدرسة الخارجة الثانوية الصناعية، ولجنة موط الثانوية الصناعية بنين، ولجنة مدرسة الصديق الصناعية بالفرافرة .

وأشار إلى التواصل اللحظى مع جميع الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة للوقوف على آخر المستجدات وحال وجود أي عقبات أو مشكلات يتم تذليلها بشكل فورى، متمنيا للجميع التوفيق والسداد.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، وحنان مجدى نائب المحافظ.