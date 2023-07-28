إنقاذ ٦٩ مصطافا من الغرق في رأس البر

شهدت محافظة دمياط منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة ، توافد الزائرين من مختلف المحافظات على مدينة رأس البر لقضاء عطلة نهاية الأسبوع و الإقبال على الشواطئ تزامنًا مع الارتفاع المتزايد فى درجات الحرارة، حيث واصلت الوحدة المحلية بالمدينة جهودها لتوفير كافة الخدمات للزائرين فى إطار توجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، ووفقًا لخطة موسم صيف ٢٠٢٣.

يشار إلى أن فرق الإنقاذ تعمل يوميًا منذ شروق الشمس وحتى الغروب وسط التجهيزات الخاصة بالشواطىء من ٣٣ برج إنقاذ و عدد ٥ خيم لتجميع الأطفال التائهين و ٤ نقاط الإسعاف، إلى جانب المعدات البحرية، فيما نجحت الجهود المبذولة على مدار اليوم من إنقاذ ٦٩ حالة من الغرق وتسليم ٢٠٧ أطفال تائهين إلى ذويهم.

وتستقبل الساحة المخصصة لرحلات اليوم الواحد ، السيارات الوافدة بشكل دورى ، وانتظمت منظومة العمل بالموقف الخارجى وحركة النقل الداخلية سواء بسيارات الأجرة وفقًا لخطوط السير المحددة لها ، وأيضًا الطفطف و الأتوبيسين السياحى بطول شارع بورسعيد.

واصلت الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة جهودها لإطلاق المزيد من المبادرات لاستقبال زائرى مدينة رأس البر وذلك مع تزايد إقبالهم من مختلف المحافظات خلال موسم صيف ٢٠٢٣.

حيث بادرت الهيئة باستقبال الزائرين على بوابتي المدينة وتوزيع زجاجات المياه المثلجة عليهم تزامنًا مع ارتفاع درجات الحرارة، والترحيب بهم داخل المدينة.