صوتي راح.. محمد رياض يكشف أول مشهد جمعه مع محمود مرسي

قال الفنان محمد رياض: كنت خائفا من التمثيل أمام الفنان محمود مرسي في مسلسل العائلة، وبسبب هذا الخوف نسيت دوري أمام الفنان محمود مرسي وارتبكت جدا ولذا أوقف المخرج إسماعيل عبد الحافظ التصوير لمدة ربع ساعة وتدخل الفنان محمود مرسي لتهدأتي وفتح حوار جانبي معي وبعد ذلك بدأنا تصوير المشهد.



وأضاف رياض خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبوطالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة: بسبب مسلسل العائلة أصبحت صديقا للفنان محمود مرسي لدرجة أنه كان يعود إلى منزله بالمهندسين بواسطة سيارتي أثناء مسلسل العائلة، حتى يخلق حالة جيدة من الود بيننا لأنني كنت ابنه في المسلسل.



واوضح أن مرسي صاحب رؤية وفكر ومتواضع للغاية وعلمني درسا كبيرا في احترام المهنة.



وكشف رياض خلال الحلقة كواليس العديد من الأعمال الفنية التي قدمها، وعلى رأسها مسلسل لن أعيش في جلباب أبي، والضوء الشارد وغيرها.

وحول هوايات رياض، قال: أنا مش مكلكع خالص.. أنا مؤمن بمقولة نجيب محفوظ إن الشخص لازم يبقي على الجانب التافه في شخصيته.

كما كشف لأول مرة، موقف غريب حدث بينه وبين الفنان محمود مرسي، في أول أعماله معه، الأمر الذي استدعى ايقاف المخرج الكبير إسماعيل عبدالحافظ التصوير ربع ساعة لحل الأزمة.

أيضا تحدث رياض حول سر رفضه تجسيد دوره في مسلسل الضوء الشارد، لأكثر من خمس مرات، وشرطه الوحيد للمشاركة في العمل.

كما فند بعض الانتقادات التي وجهت لإهداء الدورة الجديدة من المهرجان القومي للمسرح للزعيم عادل إمام، باعتباره قدم أعماله على المسرح الخاص.

ووجه رياض رسالة رقيقة إلى زوجته الفنانة رانيا محمود ياسين.