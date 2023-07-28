البطولة العربية.. موقف رونالدو من تشكيل النصر لمواجهة الشباب

أعلن البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لفريق النصر، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة ديربي الرياض أمام الشباب السعودي، خلال المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الملك سلمان للأندية (البطولة العربية) 2023.

ويحتضن ملعب استاد مدينة الملك فهد الرياضية، المواجهة المرتقبة بين النصر والشباب، التي تنطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

ولم يتواجد أسطورة كرة القدم البرتغالية، كريستيانو رونالدو، في تشكيل النصر الأساسي للمباراة، ليجلس على مقاعد البدلاء، رفقة البرازيلي أندرسون تاليسكا، والصفقتين الجديدتين أليكس تيليس، وسيكو فوفانا.

تشكيل النصر

حراسة المرمى: نواف العقيدي

خط الدفاع: نواف بوشل، عبد إله العمري، عبد الله مادو، جيسلان كونان

خط الوسط: عبد الله الخبيري، خالد الغنام، عبد العزيز العليوة

خط الهجوم: عبد المجيد الصليهم، عبد الفتاح آدم.

مقاعد البدلاء

أمين بخاري – محمد العتيبي – محمد فتيل – علي لاجامي – سلطان الغنام – اليكس تيليس – سيكو فوفانا – مختار علي – سامي النجعي – عبد الرحمن غريب – تاليسكا – كريستيانو رونالدو.

ويتواجد النصر في المجموعة الثالثة بالبطولة العربية، رفقة الزمالك والشباب والاتحاد المنستيري التونسي.

ويتصدر الزمالك، جدول ترتيب المجموعة الثالثة في البطولة العربية، برصيد 3 نقاط، بعدما اكتسح نظيره الاتحاد المنستيري برباعية نظيفة.