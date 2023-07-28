ممثل تيار الحكمة العراقي : نتمنى لمصر النجاح في بناء الجمهورية الجديدة

قدم محمد أبو كلل، ممثل تيار الحكمة العراقي في مصر، التهنئة لجمهورية مصر العربية بمناسبة ذكرى ثورة يوليو المجيدة، وقال « أتذكر تلك الذكرى لأننا نحن نعيش أجواء الاحتفالات حتى الآن، فهي يوم 23 يوليو، وذكرى تأسيس تيار الحكمة يوم 24 يوليو، رغم فارق التاريخ»، موضحًا أنه يتمنى لمصر دوام التوفيق والنجاح في خطواتها في بناء الجمهورية الجديدة

وأضاف «أبو كلل»، خلال حواره في برنامج «ثم ماذا حدث»، الذي يقدمه الإعلامي جمال عنايت، ويعرض على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن العام الماضي في العراق كانت الظروف مختلفة، وكانت سيئة للغاية بل كان العالم يترقب الأوضاع في العراق كونها كانت تحبس الأنفاس، « كان هناك أزمة سياسية، وبعض مخاض صعب نسبيا، ولدت حكومة محمد شياع السوداني».

وأوضح ممثل تيار الحكمة العراقي ، أن حكومة شياع السوداني لها مميزات عديدة، كون السوداني تدرج في المناصب الحكومية في العراق، فعمل كموظف وعضو مجلس نواب، ومحافظ و وزير، فهو يعرف الجهاز الإداري للدولة بصورة جيدة وعميقة ودقيقة، ولديه الإمكانية على وضع يده مكان الخلل، فضلًا عن أن لديه خطة معينة وفكر معين حول كيفية تصحيح وضع الخدمات.

وتابع : « قدر بصورة حقيقية وطبقا لخطة معينة إظهار أن الحكومة استطاعت تغيير واقع الخدمات في العراق في 100 يوم».