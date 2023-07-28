جرائم حوثية.. تقرير حقوقي يرصد اختطاف 324 مدنيا باليمن

رصد التقرير السنوي السابع، الذي أطلقته رابطة "أمهات المختطفين اليمنيين" من مدينة تعز، تحت عنوان، "أمهات على أبواب العدالة ٤"، الانتهاكات التي طالت المختطفين والمختطفات والمعتقلين والمعتقلات والمخفيين والمخفيات قسرا في كل من (صنعاء، عدن تعز، مأرب، ذمار الحديدة، حجة، عمران شبوة، إب، لحج، صعدة) خلال العام ٢٠٢٢. وفيمــا يتعلــق بالاعتــداء علــى الحــق فــي الحيــاة وثقــت رابطــة أمهــات المختطفيــن وفــاة المختطــف عزيــز دبــوان المحتجــز فــي معتقــل الصالــح بتعــز بســبب الإهمــال الطبــي ودخــول المختطــف فــي غيبوبــة لمــدة ثلاثة أشــهر.

ورصـدت رابطـة أمهـات المختطفين تعـرض (٤٤٢) مدنـيا للاختطاف والاعتقـال خـلال العـام ٢٠٢٢، منهـم (٣٢٤) مدنـيا أقدمـت جماعـة الحوثـي علـى اختطافهـم فـي كل مـن (صنعـاء، تعـز، الحديـدة، ذمـار، إب، حجـة، عمـران، صعـدة) بينهـم امــرأة واحــدة.

وطالبت بالضغــط على الحوثــي لإطلاق ســراح المحتجزيـن تعسـفيا واحتـرام حقوقهـم وفقـاً للمبـادئ والمعاييـر الدوليـة لحقـوق الإنسـان بمـا فـي ذلــك حقــوق الحيــاة والحريــة والكرامــة والحمايــة مــن الاختفــاء القســري والتعذيــب وســوء المعاملــة، والضغـط علـى الأطـراف الموقعـة علـى اتفـاق تبـادل الأسـرى والمعتقليـن والمفقوديـن والمحتجزيـن والمخفييــن قســرا والموضوعيــن تحــت الإقامــة الجبريــة فــي اســتكهولم لتنفيــذه بشــكل شــامل وعلــى أســاس إنســاني دون مماطلــة.

ودعت الرابطة الى التشـديد علـى أهميـة احتـرام جميـع الأطـراف للقانـون الدولـي الإنسـاني وضمـان المسـاءلة على أي انتهـاك ترتكبـه أطـراف النـزاع فـي اليمـن.

وطالبت المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى الجمهورية اليمنية فصـل ملـف المختطفيـن المدنييـن عـن ملـف المحتجزيـن المقاتليـن، والضغـط علـى الأطـراف إطلاق سـراح المختطفيـن المدنييـن دون قيـد وشـرط، والضغط على الحوثي للوقـف الفـوري لممارسـة الاختطاف والاعتقال التعسـفي والاختفاء القسـري والتعذيـب وغيـره مـن ضـروب المعاملـة القاسـية والمهينـة. ودعت الرابطة الحكومة المعترف بها، للتصديــق علــى الاتفاقية الدوليــة لحمايــة جميــع الأشخاص مــن الاختفاء القســري ونظــام رومــا الأساسي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، وتحريـك الدعـوى الجزائيـة مـن قبـل النائـب العـام ومباشـرتها بنفسـه منهـا قضيـة الإخفاء القسـري، والقتـل خـارج القضـاء الـذي طـال المحتجزيـن تعسـفا، وغيرها من جرائم الحوثي.