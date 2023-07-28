تدريبات شاقة للاعبي الأهلي وفقرة خططية استعدادا لمباراة الداخلية في الكأس

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم الجمعة على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة الداخلية في دور الـ١٦ لبطولة كأس مصر المقرر لها يوم الأحد المقبل.

عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين داخل الملعب قبل انطلاق المران للحديث عن الجوانب الفنية.

خاض اللاعبون فقرة إحماء تحت إشراف أندرياس إندويا مخطط الأحمال، قبل المشاركة في تدريبات الكرة التي حرص خلالها الجهاز الفني على تطبيق الجوانب الخططية.

وأدى حراس المرمى: محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

كان الفريق قد تعادل بدون أهداف مع فريق المصري، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في ختام منافسات بطولة الدوري التي حسم الفريق لقبها.