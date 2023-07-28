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الجمعة 28 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

البطولة العربية.. شوط أول سلبي بين الوحدة والكويت

مباراة الوحدة والكويت
مباراة الوحدة والكويت
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سيطر التعادل السلبي على نتيجة الشوط الأول من مباراة الوحدة الإماراتي ونظيره الكويت الكويتي، المقامة حاليًا على ملعب استاد مدينة الملك سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات من بطولة كأس الملك سلمان للأندية (البطولة العربية) 2023.

وتحتضن المملكة العربية السعودية، أهم مسابقة عربية تجمع الأندية العربية خلال الفترة من 27 يوليو حتى 12 أغسطس من العام الجاري.

وانتهى الشوط الأول بلا أهداف، بعدما فشل لاعبو الفريقان في هز شباك الخصم، لينتظر الفريقين الـ45 دقيقة الأخرى لحسم نتيجة اللقاء.

ويقع الوحدة الإماراتي رفقة الكويت الكويتي في المجموعة الرابعة من البطولة العربية، بجانب الرجاء المغربي وشباب بلوزداد المغربي.

ويتصدر الرجاء، جدول ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، بعد فوزه على شباب بلوزداد بهدفين مقابل هدف في الوقت القاتل من المباراة.

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