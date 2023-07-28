بن غفير عدو السلام.. مسلسل لا ينتهى من استفزاز المسلمين والعرب فى فلسطين المحتلة

في استفزاز جديد، انضم وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلية، إيتامار بن غفير، أمس الأول الخميس، إلى مجموعة من الصهاينة في اقتحام الحرم القدسي الشريف.

وقال بن غفير على منصة أكس المعروفة سابقًا باسم تويتر: "صعدت هذا الصباح إلى جبل الهيكل، معبدنا الذي دمر بسبب الكراهية التي لا مبرر لها". وهذه هي المرة الثالثة التي يزور فيها وزير اليمين المتطرف بن غفير الموقع الذي يضم المسجد الأقصى الشريف منذ أن أصبح وزيرا في نهاية العام الماضي، حيث كان التوتر في الموقع المقدس شرارة للعديد من الصراعات السابقة بين الفلسطينيين والصهاينة.

ويعد الخميس هو يوم حداد يهودي يُعرف باسم Tisha B'Av، حيث يحيي اليهود ذكرى المصائب التي حلت بهم، وفي المقام الأول تدمير معبدين قديمين كانا قائمين على ما يسمى بجبل الهيكل.

وقد نددت السلطة الفلسطينية والحكومة الأردنية بزيارة بن غفير، وظلت الأردن وصية على الأماكن المقدسة في القدس منذ عام ١٩٢٤ وترى نفسها ضامنة للحقوق الدينية للمسلمين والمسيحيين في المدينة.

وقالت الخارجية الأردنية، في بيان لها، إن زيارة بن غفير "تمثل انتهاكًا استفزازيًا صارخًا للقانون الدولي والوضع التاريخي والقانوني للقدس ومقدساتها". ووصفت السلطة الفلسطينية زيارة الموقع بأنها محاولة "لفرض تغييرات قسرية على واقعها التاريخي والقانوني، كجزء لا يتجزأ من عملية تهويد القدس".

وفي بيان صادر عن حزبه ، القوة اليهودية ، وضع بن غفير زيارته في سياق الاضطرابات السياسية الأخيرة في إسرائيل.

وقال بن غفير: "في هذا اليوم ، في هذا المكان ، من المهم دائمًا أن نتذكر بأننا نحن جميعًا إخوة، يمين ، يسار ، ديني ، علماني. نحن جميعًا نفس الأشخاص. وعندما ينظر الإرهابي من النافذة لا يفرق بيننا ويفصل بيننا. الوحدة مهمة ، وحب إسرائيل مهم، وهذا المكان، هذا هو المكان الأكثر أهمية لشعب إسرائيل حيث يتعين علينا العودة وإظهار قدرتنا على الحكم."