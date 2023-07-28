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الجمعة 28 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

غدا.. قافلة تنموية تابعة لجامعة الزقازيق تتوجه إلى قرية الشبراوين

نائب رئيس جامعة الزقازيق
نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون البيئة تتابع تجهيزات القافلة
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تابعت  الدكتور جيهان يسري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الزقازيق تجهيزات القافلة الطبية التنموية الشاملة والتى تتوجه صباح غدا السبت الموافق ٢٠٢٣/٧/٢٩م لقرية الشبراوين مركز ههيا ، وذلك تحت رعاية د.خالد الدرندلي رئيس الجامعة ، وضمن خطة قطاع البيئة لقرى ومراكز محافظة الشرقية الأكثر احتياجاً، وتنفيذاً لمبادرة فخامة السيد رئيس الجمهورية "حياة كريمة" لتطوير وتنمية الريف المصري وتحسين الحياة المعيشية للمواطنين ، حيث اطمأنت سيادتها على تواجد الأطباء في ١٤ تخصص طبيا .

وكذلك المشاركين من أعضاء هيئة التدريس بكليات الجامعة لتنظيم الندوات التوعوية عن تنظيم الأسرة والصحة الانجابية  ، والإرشاد الزراعي، بالإضافة إلى المشاركين في تنظيم الدورات التدريبية وورش العمل فى المجالات المختلفة ضمن مبادرة صنايعية مصر.

الاكثر احتياجا أعضاء هيئة التدريس الريف المصر الدورات التدريبية