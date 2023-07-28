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الجمعة 28 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

البيان الختامي للقمة الروسية الإفريقية يؤكد رفض سياسة العقوبات الأحادية

علم روسيا
علم روسيا
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عبر البيان الختامي للقمة الروسية الإفريقية عن رفض المشاركين لسياسة العقوبات الأحادية، والعقوبات الثانوية، وتجميد أرصدة الذهب والاحتياطيات النقدية، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "ريا نوفوستي" الروسية اليوم الجمعة. 

جاء في نص البيان الذي نشر على موقع الرئاسة الروسية (الكرملين) على الإنترنت: "نعارض استخدام سياسة العقوبات الأحادية غير المشروعة، والعقوبات الثانوية، وممارسات تجميد أرصدة الذهب السيادي، واحتياطيات النقد الأجنبي."

كما أكد البيان رفض أساليب الابتزاز السياسي والتأثير على المسار السياسي والاقتصادي للدول.

القمة الروسية الإفريقية البيان الختامي