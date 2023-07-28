رسميًا.. أهلي جدة يكشف عن خليفة موسيماني في تدريب الفريق

كشف نادي أهلي جدة السعودي، عن المدرب الذي سيقود الفريق فنيًا بداية من الموسم المقبل، خلفًا للجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، الذي تولى تدريب الوحدة الإماراتي.

وأعلن الأهلي السعودي عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، تعيين الألماني ماتياس يايسله، مديرًا فنيًا للفريق بداية من موسم 2023-2024.

ويتولى يايسله مهمة تدريب أهلي جدة، خلفًا لـ موسيماني، الذي قاد الإمبراطور إلى الصعود والتأهل من جديد إلى دوري روشن، بعد هبوط الفريق بعام واحد مع تحقيق دوري يلو السعودي (دوري الدرجة الأولى السعودي).

ماتياس يايسله كان يرتبط بعقد مع نادي ريد بول سالزبورج النمساوي حتى نهاية يونيو 2025، وكانت هناك محادثات بين الطرفين لتجديد العقد لفترة إضافية، قبل فسخ عقده بالتراضي، بعدما أبدى المدرب الشاب رغبته في تولي المهمة الفنية لفريق الأهلي السعودي.

ونجح صاحب الـ35 عامًا في قيادة سالزبورج في 92 مباراة، حقق الفوز خلالها في 64 لقاء وتعادل في 18 مباراة، وخسر 10 مباريات أخرى.

كما سجل الفريق النمساوي تحت قيادته 212 هدفًا وتلقت شباكه نحو 82 هدفًا، وحقق مع سالزبورج لقب الدوري النمساوي مرتين، وحصل على لقب الكأس مرة وحيدة.

وفاز ماتياس يايسله، خلال فترة تدريبه لفريق سالزبورج، بجائزة مدرب العام في النمسا خلال موسم 2021-2022، كما قاد فريقه إلى دور الـ16 في بطولة دوري أبطال أوروبا.