محمد عدوية يطرح ثاني أغنيات ألبومه "يا جاحدة"

طرح المطرب محمد عدوية، أغنيته الجديدة والتي تحمل اسم "يا جاحدة" كلمات أحمد مرزوق وألحان وتوزيع محمد القماح وهندسة صوتية خالد رؤوف.

تعتبر يا جاحدة ثاني أغاني ألبومه الجديد بعد أغنية “تعرف عني إيه” والتي حققت رواجا كبيرا علي مواقع التواصل الاجتماعي.

وروج مؤخرًا محمد عدوية لبوستر ألبومه الجديد الذى يحمل اسم "تعرف عني إيه" المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة ويحمل عددًا من المفاجآت، وظهر من خلاله مرتديًا قميص أزرق حاملاً في يده كاسيت، وعلق قائلا: على صفحة التواصل الاجتماعى الفيس بوك: جاهزين.

كما طرح محمد عدوية أغنية "سامحنى يابا" بتوزيع جديد على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وهى أغنية مسلسل "حوارى بوخاريست" الذى تم عرضه منذ حوالى 7 سنوات من بطولة النجم أمير كرارة ومى سليم .

يذكر أن عدوية طرح مؤخرًا أغنية جديدة تحت عنوان "استضعفوني" عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب" وهى من كلمات أحمد شكرى، وتوزيع وألحان مونتى ومكس وماستر خالد رؤوف وإنتاج ياسر حسانين وإخراج هشام ممدوح.

https://fb.watch/m3bFdlXOen/?mibextid=2Rb1fB