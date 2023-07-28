«مكافحة خطابات الكراهية باسم الدين» بمؤتمر ماعت وكايسيد

تعقد مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان غداً السبت مؤتمراً تحت عنوان “مكافحة خطابات الكراهية باسم الدين في مصر" وينظم المؤتمر في فندق “هوليداي إن المعادي” ويأتي هذا بالتعاون مع مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات "مركز كايسيد للحوار العالم".



ومن المقرر مشارك عدد كبير من الأكاديميين والمثقفين والحقوقيين، بجانب حضور عدد من رجال الدين بمصر من الكنائس المصري ومن الأزهر الشريف، مجتمعياً جميعاً حول طاولة واحدة يبحثون ويتناقشون حول سبل تعزيز السلام والتعايش والتسامح بين جميع فصائل المجتمع، والقضاء على جذور التطرف وسموم خطاباته.



والجدير بالذكر أن مؤسسة ماعت قد أطلقت مشروع "بناة السلام في مصر" بتمويل من مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات "مركز كايسيد للحوار العالمي"، وذلك على نسختين؛ استهدفت النسخة الأولى تدريب طلاب الجامعات على مكافحة خطابات الكراهية باسم الدين، وقد قدمت المؤسسة الدعم للفئة المستهدفة من المشروع لتنفيذ 3 مبادرات مجتمعية كمخرجات من مخرجات المشروع، بينما في النسخة الثانية من المشروع فقد دربت ممثلي 15 من منظمات المجتمع المدني في نطاق محافظات القاهرة الكبرى، بالإضافة إلى إطلاق منصة إلكترونية معنية بالتشبيك بين المنظمات العاملة في مجال مكافحة خطابات الكراهية وبناء السلام، كما أن ماعت بصدد تنفيذ مبادرات مجتمعية من مخرجات الدورة التدريبية.