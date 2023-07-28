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الجمعة 28 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

انطلاق مبادرة " حرفتك ...مهنتك " لتعليم الحرف اليدوية للفتيات

الدكتور اشرف صبحي
الدكتور اشرف صبحي
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اعلنت  وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب -الإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية ،  عن بدء انطلاق مبادرة " حرفتك … مهنتك"،  لتعليم الحرف اليدوية والتراثية لعضوات أندية الفتاة والمرأة ،  على مستوى مراكز الشباب بمحافظات الجمهورية،  ولأول مرة بمشاركة أندية التطوع .

تأتي هذه المبادرة دعماً للحرف اليدوية والتراثية كجزء من الهوية الثقافية والشخصية المصرية،  ونشر ثقافة العمل الحر  واستثمار الطاقات والمهارات ، لرفع كفاءه الشباب والفتيات لإنشاء مشاريع صغيرة تساهم في حياة أفضل لهم .

اشرف صبحي حرفتك … مهنتك وزارة الشباب والرياضة المحافظات احمد محمدي