انطلاق مبادرة " حرفتك ...مهنتك " لتعليم الحرف اليدوية للفتيات

اعلنت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب -الإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية ، عن بدء انطلاق مبادرة " حرفتك … مهنتك"، لتعليم الحرف اليدوية والتراثية لعضوات أندية الفتاة والمرأة ، على مستوى مراكز الشباب بمحافظات الجمهورية، ولأول مرة بمشاركة أندية التطوع .

تأتي هذه المبادرة دعماً للحرف اليدوية والتراثية كجزء من الهوية الثقافية والشخصية المصرية، ونشر ثقافة العمل الحر واستثمار الطاقات والمهارات ، لرفع كفاءه الشباب والفتيات لإنشاء مشاريع صغيرة تساهم في حياة أفضل لهم .