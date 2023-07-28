البطولة العربية.. الزمالك يكتسح الاتحاد المنستيري برباعية "صور"

اكتسح فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، نظيره الاتحاد المنستيري التونسي، بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، على استاد مدينة الملك فهد بالطائف، ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة العربية (كأس الملك سلمان).

جاء هدف تقدم الزمالك الأول في الدقيقة 26 عن طريق المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري، بعد كرة عرضية من ركلة ركنية أرسلها أحمد السيد زيرو ليسكنها الجزيري بقدمه اليمنى في الشباك.

وعزز زيزو تقدم الزمالك بالهدف الثاني في الدقيقة 43، بعد تمريرة من شيكابالا، أسكنها زيزو على يمين الحارس.

وأضاف سيد عبدالله نيمار، هدف الزمالك الرابع، مع الدقيقة 64، وعزز اللاعب ذاته تقدم الزمالك بالهدف الثالث مع الدقيقة 55 من عمر المباراة، بعد تمريرة سيف الدين الجزيري.

وبدء الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني

خط الوسط: أحمد فتوح - نبيل عماد دونجا - أحمد سيد زيزو - عمر جابر

خط الهجوم:محمود عبد الرازق " شيكابالا" - سيف الدين الجزيري - إبراهيما نداي.

وشارك في الشوط الثاني سيد عبدالله نيمار وعمرو السيسي ومحمد أشرف روقا بدلا من إبراهيم نداي وشيكابالا وزيزو

على الجهة الأخرى جاء تشكيل الاتحاد المنستيرى كالتالى..

بشير بن سعيد، وسام المدفعي، شهاب الصالحي، فابريس زيفي، هشام بكار، عبد القادر بوتيش، باباكار سار، فيصل المناعي، إدريس المحيرصي، ياسين الوالي، بوبكر تراوري.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق الشباب السعوي، مساء الإثنين القادم، قبل أن يختتم دور المجموعات بمواجهة النصر السعودي.