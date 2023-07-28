بوتين: القادة الأفارقة عبروا عن رغبتهم السياسية في التعاون مع روسيا

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن المشاركين في القمة الروسية الأفريقية اتفقوا على إعلان ختامي واعتمدوا خطة عمل مشتركة حتى عام 2026.

وأكد الرئيس بوتين أن القادة الأفارقة عبروا عن رغبتهم السياسية في التعاون مع روسيا.

وأشار بوتين إلى أن روسيا وأفريقيا أكدوا موقفهما من تشكيل نظام عالمي عادل ومتعدد الأقطاب، وفقا لـ «سبوتنيك».

وقال: "التزام جميع دولنا بتشكيل نظام عالمي عادل وديمقراطي متعدد الأقطاب يقوم على مبادئ القانون الدولي المعترف بها عالميا وميثاق الأمم المتحدة قد تم التأكيد عليه من جديد".

ولفت بوتين إلى أن روسيا اتفقت مع البلدان الأفريقية على العمل في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن تخفيض وتخفيف العقوبات المفروضة على الدول الأفريقية.

وأكد بوتين أن روسيا وأفريقيا اتفقتا على زيادة التجارة نوعا وكمًا فضلًا عن التحول إلى التسويات بالعملات الوطنية.

وقال: "الهدف هو زيادة التجارة المتبادلة نوعيًا وكميًا، وتحسين هيكلها، وهناك أيضًا حديث عن التحول المستمر إلى العملات الوطنية، بما في ذلك الروبل، في التسويات المالية بشأن المعاملات التجارية".